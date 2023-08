Foto: Universal Music / Island Records Demi Lovato: 'Revamped' entra em pré-venda do formato vinil





A popstar Demi Lovato está lançado, em pré-venda no Brasil , o álbum Revamped , um coletânea com os maiores sucessos da artista reimaginados no gênero rock pela Universal Music , via Island Records em formato vinil . As informações são do site especializado no formato, Vinews .

O produto já se encontra disponível para reservas no site da Umusic Store pelo valor de R$ 299 (+ frete).





Em janeiro de 2022, Lovato realizou um “funeral” para sua música pop antes do lançamento de seu oitavo álbum de estúdio, Holy Fvck , em agosto daquele ano. O disco, que abraçou um som de rock mais pesado que partiu do som pop dos lançamentos anteriores da cantora, foi apoiado pela Holy Fvck Tour .

Naquele momento, o setlist incluía várias versões rock de suas canções pop mais antigas, incluindo Heart Attack, Cool for the Summer e Sorry Not Sorry .

Com sua banda, Lovato reinventou suas canções pop como um rock bangers , apresentando novos arranjos criados para o show de rock ao vivo que eles prepararam.

“Os fãs adoraram” , disse Demi Lovato em uma entrevista à Rolling Stone . “Quando cheguei em casa da turnê, pensei: ‘Por que simplesmente não gravo essas versões e as lanço?'”. Ao fazer o álbum, Lovato diz que se certificou de que as faixas não perdessem “sua essência e familiaridade” .

E acrescentou: “Mudei um pouco a melodia em certos pontos e tentei atingir notas mais altas do que as originais”.

Revamped , que até o momento revelou as faixas Heart Attack, Sorry Not Sorry e Cool for the Summer nas plataformas digitais, tem seu lançamento oficial marcado para o dia 15 de setembro deste ano.