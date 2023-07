Foto: ONErpm Rafael Kinock assina a direção do novo DVD de João Bosco & Vinícius





O gestor de carreiras Rafael Kinock é uma das mentes criativas por trás de grandes eventos e nomes da música sertaneja . Agora, chegou a vez de realizar mais um projeto: o DVD comemorativo da dupla João Bosco & Vinicius .



O empresário se prepara para participar da direção executiva da nova gravação do DVD JB&V 21 in Concert . Os artistas prometem entregar sua maior produção audiovisual em 21 anos de estrada. A expectativa é que aproximadamente 12 mil pessoas estejam presentes na Arena Eurobike .





Com a realização deste trabalho, Rafael Kinock mostra mais uma vez que consegue capturar e sentir a essência do artista com quem trabalha e assim transformá-la em uma experiência mágica aos fãs: “É uma honra poder participar de mais um projeto do João Bosco & Vinícius. Estou ao lado deles há alguns anos e é sempre uma sensação nova, eu sou muito feliz por poder compartilhar momentos como estes ao lado de grandes artistas” , comenta Rafael .

O DVD será lançado em EP's alguns dias após a gravação, e será composto por músicas inéditas e regravações : "Escolhemos o repertório e as participações

a dedo. Os artistas quiseram gravar em Ribeirão Preto por ser relativamente próximo a São Paulo, além de ser também a cidade em que vivem com as suas

famílias" , completa.

Grandes nomes do gênero participarão do DVD



Na ocasião, estarão presentes Mari Fernandez, Israel & Rodolffo, Maiara & Maraisa, Léo Magalhães, Murilo Huff, Gustavo Mioto e Guilherme & Benuto .