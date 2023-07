Foto: Spotify Spotify tem uma música latina no topo global por mês em 2023





A música latina viveu uma semana histórica no Spotify . Logo após a notícia de que o álbum Un Verano Sin Ti , do astro Bad Bunny , se tornou o álbum mais escutado de todos os tempos na plataforma nos últimos dias, a empresa sueca de streaming revelou que uma música latina alcançou o primeiro lugar no Top 50 Global em média todos os meses em 2023 .



A canção LALA , por Myke Towers , é a sétima faixa de um artista da América Latina a alcançar o primeiro lugar da Top 50 Global no Spotify este ano. Em março, o Spotify se uniu ao cantor porto-riquenho, conhecido por seus hits de reggaeton , para criar o mini-documentário The Making of Myke , para comemorar o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, La Vida es Una , em março.





Towers se junta à lista de ícones da música latina que lançaram canções que atingiram o topo das paradas este ano, incluindo Bad Bunny, Karol G, Shakira, Bizarrap, e Peso Pluma , que tiveram dois singles alcançando o primeiro lugar em 2023.

Isso não apenas mostra como a música latina está dominando as paradas, mas também demonstra a ascensão de subgêneros como a música mexicana ,

com duas das principais canções deste ano sendo de artistas do México .

Confira as 7 canções latinas que alcançaram o topo global do Spotify em 2023:

1. Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 , por Bizarrap e Shakira (13/01/2023)

2. TQG , por Karol G e Shakira (04/03/2023)

3. Ella Baila Sola , por Eslabon Armado e Peso Pluma (16/04/2023)

4. un x100to , por Grupo Frontera e Bad Bunny (18/04/2023)

5. Where She Goes , por Bad Bunny (20/05/2023)

6. Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 , por Bizarrap e Peso Pluma (02/06/2023)

7. LALA , por Myke Towers (08/07/2023)