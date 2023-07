Foto: Divulgacao Morte de Tupac volta a ser investigada nos EUA





A polícia de Las Vegas (EUA) reabriu uma investigação sobre a morte do rapper Tupac Shakur , assassinado em 13 de setembro de 1996 . As autoridades locais realizaram novas buscas em uma residência que teria relação com o crime.

Um porta-voz emitiu um comunicado à AFP que um mandado de busca e apreensão foi realizado na última segunda-feira (17) em uma cidade próxima de Las Vegas , chamada Henderson .





Tupac é um dos grandes nomes da história do rap e já vendeu mais de 75 milhões de discos em todo mundo e lançou grandes sucessos como A ll Eyez On Me, Hit Em Up, Dear Mama e Changes .