Foto: Divulgacao Leila Pinheiro e Roberto Menescal celebrarão a Bossa Nova em SP





Em comemoração aos 65 anos do histórico movimento cultural Bossa Nova , chega a São Paulo o inédito show Bossa Nova 65 anos com Leila Pinheiro , Roberto Menescal e Quarteto , nos dias 4 e 5 de agosto , no Sesc Pinheiros , às 21h.

A parceria de Menescal, músico, produtor e compositor com Leila , cantora, compositora e pianista, vai além da conhecida cumplicidade musical de piano, voz e violão. Amigos há mais de três décadas, a dupla gravou em 1989 o antológico LP Bênção Bossa Nova , juntos fizeram por todo o Brasil mais de 200 apresentações deste show, o álbum foi sucesso de vendas para o gênero, trazendo de volta a bossa para os palcos, rádios e para um público jovem que, com Leila e Menescal, conheceu e segue conhecendo a bossa e suas antológicas canções.





Em 2007 eles se reuniram novamente para lançar o CD e DVD Agarradinhos , com Leila cantando ao piano e Menescal na guitarra.

Depois de muitas viagens, shows e encontros, se reúnem mais uma vez para celebrar os 65 anos da Bossa Nova com um quarteto de grandes músicos

Itamar Assiere (teclado e direção musical), Marcio Bahia (bateria), Zé Luiz Maia (contrabaixo) e Alexandre Caldi (saxes/flauta).



Revisitando os belos arranjos de Menescal , cantam e tocam clássicos da Bossa Nova como Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle), Desafinado (Tom Jobim/Newton Mendonça), Primavera (Carlos Lyra/Vinícius de Moraes) e tantos outros sucessos da bossa.



Seguindo no clima de celebração, o espetáculo comemora as seis décadas e meia da bossa, os 85 anos de vida de Menescal e os quase 40 anos do encontro de Roberto Menescal com Leila Pinheiro . Ele cantará sozinho um dos seus maiores sucessos e este será com certeza, um momento muito especial.



“Esse show certamente será um revival moderno e atual. Leila é tudo que há de bom, é muita sintonia e emoção juntas” , pontua Menescal .



"Posso cantar tudo que me emociona, de qualquer gênero musical, "mas a base é uma só" : a bossa nova - que ouvi sem parar desde criança e que me leva a escolher (sempre que posso) as canções mais sofisticadas em harmonia e melodia - síntese das bossas mais lindas. Este show é um presente pra nós e certamente para o nosso público", completa Leila .

Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Quarteto em Bossa Nova 65 anos

Datas: 4 (sexta) e 5 (sábado) de agosto

Horário: 21h

Local: Teatro Paulo Autran- Sesc Pinheiros

Ingressos: R$50,00 (inteira)/ R$25,00 (meia)/ R$15,00 (credencial plena)

Vendas: https://www.sescsp.org.br/programacao/leila-pinheiro-roberto-menescal-quarteto/