IG Vem aí o novo documentário de Tony Bennett com Lady Gaga

Danny Bennett , filho do saudoso cantor Tony Bennett, que morreu no último dia 21, confirmou em uma entrevista ao Variety que os bastidores dos shows que seu pai realizou com a diva pop Lady Gaga ganharão um documentário especial .

"Eles saíam (do palco) alternadamaente, e ela o observava todas as noites. Ele puxava o microfone (para longe da boca) e ela dizia (nos bastidores): “O que ele está fazendo?”. E eu disse: ‘Observe a audiência. Ele afasta o microfone e todos se

inclinam porque querem ouvir’. E ela ficava impressionada” , revelou Danny .





As gravações do documentário foram realizadas durante o especial One Last Time: Live At Radio City Music Hall, gravado em Nova York (EUA) e, agora, dará origem à produção The Lady and the Legend , que chegará à plataforma de streaming

Paramount+ em setembro.

“O que você verá neste documentário não é o que você viu no especial. Você estará vendo os bastidores, onde as pessoas diziam: ‘Ele não tem ideia de onde está’. E Gaga, com razão, dizia: ‘Essa é a coisa certa a fazer?’. Mas eu sabia que quando ele chegasse naquele palco, tudo voltaria” , complementou o filho de Tony Bennet ao Variety .

E concluiu: "Tudo correu tão bem que cheguei a ser acusado de dizer que ele tinha Alzheimer como um golpe publicitário, porque as pessoas não acreditaram. Eu estava nervoso, mas pensei: ‘Vejo nos olhos dele. É assim que ele gostaria de sair. É disso que ele precisa'”.