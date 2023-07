Foto: Hudson Renan Jão anuncia grande turnê pelo Brasil e quatro capitais já foram anunciadas





O cantor Jão , sensação do atual pop brasileiro, voltará aos palcos para apresentar uma grande turnê pelo Brasil . O projeto inclui um investimento milionário , que envolve a produção de cenografia e conteúdo como resultado da parceria do artista com a empresa 30e .

As capitais que irão receber primeiramente a nova turnê de Jão são: São Paulo (Allianz Parque), Rio de Janeiro (Jeunesse Arena), Curitiba (Pedreira Paulo Leminski) e Salvador (Arena Fonte Nova).





“É um momento muito gratificante para nós. Um passo gigante, praticamente inédito no cenário da música pop brasileira. Lançar uma turnê com shows em estádios, com o tempo de carreira que o Jão tem, é a prova do seu talento, da entrega nos palcos e da conexão poderosa que ele construiu com seu público ao longo desses anos”, celebra o empresário Renan Augusto , que conclui: "Estamos trabalhando para criar um grande espetáculo".

Jão entrou em um hiato após a bem sucedida turnê do álbum Pirata , com direito a um grande show no Vale do Anhangabaú em São Paulo para 50 mil pessoas .