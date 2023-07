Foto: Reprodução / Twitter / @dojacat Doja Cat se irrita, bate boca com fãs e perde milhares de seguidores





A cantora pop Doja Cat parece ter perdido a paciência com alguns fãs em suas redes sociais no último final de semana.

A hitmaker de You Right passou a discutir com eles e o resultado foi bem negativo: milhares deles deixaram de seguir a artista , além de abadonarem os fãs clubes dedicados à ela.





A confusão aconteceu na nova rede social Threads , da Meta , que resultou na perda de 200 mil seguidores no Instagram . Anteriormente, Doja Cat contava com 25,9 milhões de fãs na rede e, depois das discussões, agora ela tem 25,7 milhões .

Toda essa confusão é resultado do cansaço da artista com a fama , que tem gerado atritos de Doja Cat com os seus seguidores, que sempre se autotitulavam como Kitten , algo correspondente a "gatinhos" . Só que a artista não concordou com esse termo.

"Meus fãs não se chamam de m*rda nenhuma. Se você se chama de kitten ou kittenz, isso significa que você precisa desligar o telefone, arrumar um emprego e ajudar seus pais em casa” , bradou a cantora.