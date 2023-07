Foto: Kate Izor Roger Waters celebra 50 anos de 'The Dark Side Of The Moon' em vinil duplo





Para comemorar o 50º aniversário do clássico álbum The Dark Side Of The Moon do Pink Floyd , o lendário músico britânico Roger Waters lança sua homenagem ao disco original de 1973 com a versão Redux . O produto, já disponível para pré-venda em seu site oficial pela Cooking Vinyl Limited , será vendido por £37.99 (cerca de R$ 234 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis).



Sobre a concepção de The Dark Side Of The Moon Redux , Waters diz: “Quando gravamos as músicas simplificadas para as Lockdown Sessions, o 50º aniversário do lançamento de The Dark Side Of The Moon estava surgindo no horizonte" , explica. "Ocorreu-me que The Dark Side Of The Moon poderia muito bem ser um candidato adequado para uma reformulação semelhante, em parte como uma homenagem ao trabalho original, mas também para abordar novamente a mensagem política e emocional de todo o álbum".

E continua: "Eu discuti isso com Gus e Sean, e quando paramos de rir e gritar 'Você deve estar louco' um para o outro, decidimos assumir. Ficou muito bom e estou animado para que todos ouçam".

Foto: Divulgacao Roger Waters: 'The Dark Side' ganha reedição em vinil duplo

Waters pontua que o lançamento de Redux não tem a pretensão de substituir o clássico de 1973: "(Redux) não substitui o original que, obviamente, é insubstituível. Mas é uma maneira de o homem de setenta e nove anos olhar para os cinquenta anos intermediários nos olhos do homem de vinte e nove anos e dizer, para citar um poema meu sobre meu pai: “Fizemos o nosso melhor, mantivemos sua confiança,

nosso pai teria ficado orgulhoso de nós”. E também é uma forma de homenagear uma gravação da qual Nick, Rick, Dave e eu temos todo o direito de nos orgulhar" , concluiu o músico de 79 anos .

Confira o conteúdo de The Dark Side Of The Moon Redux :

1. Speak to Me

2. Breathe

3. On the Run

4. Time

5. Great Gig in the Sky

6. Money

7. Us and Them

8. Any Colour You Like

9. Brain Damage

10. Eclipse