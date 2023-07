Foto: Reprodução / Instagram / @laurenjauregui Lauren Jauregui lançará seu disco de estreia solo





A cantora pop Lauren Jauregui , ex-integrante do Fifth Harmony , revelou em uma entrevista à revista Galore na última quinta-feira (20) que está preparando seu álbum de estreia solo .

“Estou trabalhando muito no meu álbum no estúdio e me conectando comigo mesma e com a vida, me permitindo viver no meio disso. Definitivamente vou levar essas músicas para a estrada também” , revelou Jauregui , de 27 anos .





Em sua discografia, Lauren conta com dois EP's: Prelude , de 2021 e In Between , lançado em maio deste ano.