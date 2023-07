Foto: Divulgacao Hyeser relembra parceria com Alok, Gabi Martins e outros famosos





Maior especialista em Instagram do Brasil, o criador de conteúdo Hyeser vem se destacando ajudando empreendedores a fazerem mais dinheiro com a rede social. Com 1,4 milhões de seguidores só pela plataforma, o jovem influenciador auxilia prestadores de serviço a lotar a agenda e a se tornarem grandes e conhecidos na internet.

"Influencio as pessoas a serem elas mesmos e entender que isso ainda faz com que seja possível crescer e monetizar nas redes sociais. Por já ter criado mais de 100 contas em segmentos diferentes e ter prestado consultoria para mais de 50 clientes, eu ensino as pessoas coisas que vivi, diferente de outras pessoas que seus únicos resultados foram conquistados nos seus próprios perfis. Ensino de forma prática, sem enrolação com base na minha experiência" , comenta Hyeser à esta coluna.







Antes de entrar no Instagram e ter relativo sucesso, Hyeser jogou bola pela base mirim do São Paulo Futebol Clube , mas não foi para a frente. Além disso, se arriscou na carreira artistica, como ator e pianista . Mas foi aos 17 anos que começou a ter maior entedimento do que queria para o seu futuro e acabou trabalhando com alguns famosos, como Alok, Gabi Martins , entre outros nomes.

"Cheguei a trabalhar com Mcdonalds, Rappi, Happn, iFood, Brahma, Tiktok, Alok... Depois disso, aos 20 anos, fui convidado a trabalhar na XP investimentos ao lado de Thiago Nigro (Primo Rico). Comecei a me desenvolver dentro da área de Marketing lá dentro, o que me rendeu um convite numa sociedade. Thiago Nigro me convidou para ser sócio do seu então novo empreendimento: Grupo Primo. Topei e ficamos algo próximo de 6 meses trabalhando juntos. Depois disso decidi abrir meu negócio para vender continuar vendendo publicidades e vender meus cursos digitais" , conta.

Os números não mentem e só comprovam que Hyeser é um megainfluenciador: "Em nosso Instagram temos uma média de 15 mil curtidas por publicação, enquanto no Youtube nossos vídeos bateram recentemente a marca de 5 milhões de visualizações, com 148 mil inscritos. Também temos Pinterest , com mais de 2.5 milhões de visualizações mensais, no telegram temos 48 mil membros, nossa comunidade de alunos conta com mais de 15 mil pessoas" , finaliza.