Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Esforços em ensaios: como Madonna se desgastou antes de internação





Uma fonte ligada ao britânico The Mirror revelou que amigos próximos da popstar Madonna estariam muito preocupados com a sua agenda "extremamente arriscada" impondo um rítmo de trabalho semelhante com que as jovens artistas pop enfrentam em suas turnês .

Para se ter uma idéia, a fonte chegou a relatar ao jornal de que pessoas próximas à

Madonna já temiam que acontecesse algo parecido com a "situação como a de

Michael Jackson".





O Rei do Pop estava imerso em ensaios de onde procurava tirar a perfeição antes

de sua turnê This Is It , que não aconteceu pela morte do astro em 2009.

Ou seja, Madonna teria tido um grande esforço antes de se sentir mal e ser hospitalizada, sendo diagnosticada no hospital com uma infecção bacteriana grave . Depois de passar um período de um mês sentindo febre intensa, a artista foi levada a UTI .

Até onde se sabe, a cantora está se recuperando em casa , mas há relatos de que ela ainda tem passado mal em alguns momentos . Sua recuperação pode levar meses para ser concluída e, por isso, sua turnê, que iniciaria no dia 15 de julho, foi suspensa .