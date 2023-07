Fotos: Reprodução / Instagram / @dollyparton / @mickjagger Dolly Parton revela que quase gravou dueto com Mick Jagger





A estrela do country norte-americano Dolly Parton revelou na última quinta-feira (29) durante uma coletiva de imprensa para a divulgação do álbum Rockstar que chegou a tentar realizar um dueto com Mick Jagger , mas não obteve sucesso.

Rockstar , o mais novo trabalho de Parton orientado ao rock, chegará às plataformas digitais no dia 17 de novembro pela Big Machine Records , com distribuição da Universal Music . O disco contará com grandes nomes da música mundial como Paul McCartney, Ringo Starr, Stevie Nicks, Elton John , entre outros.





"Eu queria que ele (Mick Jagger) cantasse em 'Satisfaction', mas ele queria algo novo e diferente, e não o culpo por isso, então acabei cantando com Pink e Brandi Carlile” , explicou Dolly Parton .

Confira o conteúdo completo de Rockstar :

1. Rockstar

2. World on Fire

3. Every Breath You Take (com Sting )

4. Open Arms (com Steve Perry )

5. Magic Man (com Ann Wilson e Howard Lee )

6. Long As I Can See The Light (com John Fogerty )

7. Either Or (com Kid Rock )

8. I Want You Back (com Steven Tyler e Warren Haynes )

9. What Has Rock And Roll Ever Done For You (com Stevie Nicks e Waddy Wachtel )

10. Purple Rain

11. Baby, I Love Your Way (com Peter Frampton )

12. I Hate Myself For Loving You (com Joan Jett & The Blackhearts )

13. Night Moves (com Chris Stapleton )

14. Wrecking Ball (com Miley Cyrus )

15. (I Can't Get No) Satisfaction (com P!nk e Brandi Carlile )

16. Keep On Loving You (com Kevin Cronin do REO Speedwagon )

17. Heart Of Glass (com Debbie Harry do Blondie )

18. Don't Let The Sun Go Down On Me (com Elton John )

19. Tried To Rock And Roll Me (com Melissa Etheridge )

20. Stairway To Heaven (com Lizzo e Sasha Flute )

21. We Are The Champions

22. Bygones (com Rob Halford, Nikki Sixx e John 5 )

23. My Blue Tears (com Simon Le Bon do Duran Duran )

24. What’s Up? (com Linda Perry do 4Non Blondes )

25. You’re No Good (com Emmylou Harris e Sheryl Crow )

26. Heartbreaker (com Pat Benatar e Neil Giraldo )

27. Bittersweet (com Michael McDonald )

28. I Dreamed About Elvis (com Ronnie McDowell e The Jordanaires )

29. Let It Be (com Paul McCartney, Ringo Starr, Peter Frampton e Mick Fleetwood )

30. Free Bird (com Ronnie Van Zant, Gary Rossington, Artimus Pyle e The Artimus Pyle Band )