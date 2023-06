O astro sertanejo Gusttavo Lima proibiu a transmissão de seu show no São João de

Caruaru , em Pernambuco , na última quinta-feira (22) e acabou gerando a revolta

do apresentador Wagnner Sales , do portal Caruaru No Face .

Sales fechou a janela do camarote onde estavam os jornalsitas que cobriam

o evento, avisando que não iria mais cobrir o show de Gusttavo Lima .





“Muito simbólico o que eu vou fazer agora aqui. Se não tem show para vocês, não tem show para a gente. Já que Gusttavo Lima e sua produção não autorizaram o show. Já que a gente não pode falar do São João de Caruaru, vamos curtir o São João de Campina Grande?” , disse o comunicador.

“Conforme informado pela produção do cantor Gusttavo Lima, fica desautorizada qualquer transmissão ao vivo ou gravada, passível de punição judicial, do show dele na noite desta quinta-feira (22), no polo do Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga, no São João de Caruaru de 2023” , disse um comunicado na página oficial do evento .

A pagina também relatou que o público de Gusttavo Lima no evento foi "abaixo do esperado", o que, talvez, explique a vontade do artistaa de não ver seu show sendo transmitido.



Confira:



Excelente atitude dos apresentadores após o bolsonarista Gustavo Lima proibir a transmissão de seu show no São João de Caruaru 👏🏾 pic.twitter.com/XIahal8mZh — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) June 25, 2023