Foto: Reprodução / Twitter / @taylorswift Taylor Swift pode adicionar mais datas de sua turnê no Brasil





A cantora Taylor Swift , que apresentará sua The Eras Tour no Brasil, já tem seis datas confirmadas no país, sendo três em São Paulo , no Allianz Parque e outras três no Estádio Nilton Santos , no Rio.

Mas tudo indica que ela pode adicionar mais datas no país , a exemplo do que aconteceu com a banda britânica Coldplay, que chegou a realizar 11 shows por aqui.





A demanda pela busca por ingressos para a turnê de Taylor Swift no país foi muito grande, chegando a se formar uma fila online superior a 3 milhões de pessoas .

Ao todo, a The Eras Tour já contabiliza 52 datas nos EUA , além de 13 datas na América Latina e mais 38 shows que acontecerão em países da Ásia, Europa , além da Austrália .