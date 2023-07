Anitta é convidada para ser membro votante do Oscar

Marcelo de Assis

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra e o Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música mundial e nacional. Ele também é membro do Grammy Latino, cursou Music Business na Berklee College of Music dos EUA e já realizou reportagens para a Record TV, no “Domingo Espetacular”, e para a Record News. No iG, é colunista do iG Gente.