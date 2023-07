Foto: Reprodução / Instagram / @tinaturner Tina Turner será homenageada em Nova York em julho





Uma das mais importantes artistas do século XX, a saudosa cantora Tina Turner será homenageada no evento de 4 de julho em Nova York (EUA). Reconhecida mundialmente como a Rainha do Rock , a artista faleceu no dia 24 de maio aos 83 anos na Suíça , onde residia há anos.

Durante sua bem sucedida carreira na indústria musical, Tina Turner lançou canções que se tornaram verdadeiros clássicos do rock e do R&B como Proud Mary, What's Love Got to Do with It, The Best, River Deep, Mountain High, Paradise Is Here e We Don't Need Another Hero .





O evento de 4 de julho , conhecido como Dia da Independência , será transmitido ao vivo pela emissora NBC .

Esta será a 47ª edição do evento , que contará com nomes como Bebe Rexha, Ja Rule, LL Cool J, The Roots e Ashanti .