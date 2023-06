Foto: Reprodução / instagram / @bengibsonphoto Elton John quebra recorde de audiência no Glastonbury Festival





O lendário cantor e pianista britânico Elton John se apresentou neste fim de semana para realizar seu último show no Reino Unido . Como parte da Farewell Yellow Brick Road , o artista de 76 anos teve sua performance no Glastonbury Festival quebrando recorde na BBC One .

O show, com um público de 200 mil pessoas no local do evento , teve um recorde de 21,6 milhões de pessoas assistindo o concerto pela TV - mais de um terço da população do Reino Unido . Ao todo, o festival foi transmitido por mais de 40 horas .





A audiência do Glastonbury aumentou 7% em relação a 2022 .

Lona Clarke , diretora de música da BBC , celebrou os resultados da emissora e o sucesso do festival: "Que maneira incrível de encerrar o festival de Glastonbury deste ano! O set de Elton John, sem dúvida, entrará para a história como uma das apresentações mais épicas a iluminar o Pyramid Stage e foi assistido por um recorde de 7,6 milhões de pessoas na BBC One", disse. "Estou tão feliz que a BBC e nossas excelentes equipes puderam compartilhar toda a magia de Worthy Farm durante o fim de semana com o público em casa. As pessoas podem assistir ao set imperdível de Elton John e todos os nossos outros conteúdos agora no BBC Sounds e no BBC iPlayer, que também tem mais de 90 outros sets nos palcos de Glastonbury.”

No setlist, Elton John cantou seus grandes clássicos como Your Song, Candle In The Wind, Sad Songs, Someone Saved My Life Tonight, Tiny Dancer , além de realizar uma homenagem ao amigo George Michael (1963-2016) com a canção Don't Let The Sun Go Down On Me , que ambos regravaram em 1991 com grande sucesso nas paradas de todo o mundo.