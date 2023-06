Foto: Divulgacao Gabriel Expresso lança álbum dedicado a versões de hits internacionais





Tem uma expressão bem humorada usada em memes principalmente que fala: o gringo cria, o brasileiro vai lá e melhora . E quando o assunto é música, as versões se encaixam totalmente. Por algumas vezes você já deve ter se deparado com uma canção de sucesso mundial que ganhou tradução para o português e viralizou.

Os artistas do norte e nordeste do país já ficaram bem conhecidos por criarem as versões brasileiras . Quem não se lembra de Umbrella que virou Se Não Valorizar do Aviões do forró , por exemplo? Recentemente, alguns hits internacionais voltaram a bombar por causa de cantores brasileiros que fizeram a tradução, como It Must Have Been Love (1987), do duo sueco Roxette , que virou Desejo Imortal , de Gusttavo Lima , e Te Superei , versão pro sucesso What’s Up (1993) da banda 4 Non Blondes.

No sul do Brasil, quem já ganhou fama e é muito cobrado dos fãs para relançar versões é a banda Gabriel Expresso , que após apelos dos fãs disponibilizou nos aplicativos de música um álbum totalmente dedicado às versões, o Minhas Versões in Goiânia .

São oito versões de músicas internacionais: Tudo Traz Você é uma versão de Human Nature de Michael Jackson , Se Não me Valorizar se inspira em Umbrella de Rihanna , enquanto La Isla Bonita da popstar Madonna rendeu a versão para Dance Comigo . Entre os novos sucessos mundiais, Photograph e Sorry renderam versões para Fotografia e Desculpa . Já o fenômeno Despacito, Erro Bom e Vou Assumir ganharam releituras neste álbum.

Foto: Divulgacao Gabriel Expresso lança álbum dedicado a versões de hits internacionais





Segundo o vocalista Gabriel Sanches , a ideia do álbum partiu de um pedido do público, pois algumas faixas já tinham sido gravadas separadamente, mas não foram disponibilizadas para streaming: “Há muito tempo a galera me cobra sobre músicas gravadas por nós ao longo da nossa história que não estão disponíveis nas plataformas de streams, pois são músicas ainda no tempo do vinil, da fita e do CD” , conta. “Então, para resolver esse impasse, resolvemos gravar um EP junto com uma série de webclipes que serão disponibilizados em todas as plataformas digitais e foi gravado em Goiânia.”

A primeira música da carreira da banda que ganhou versão foi Cuida de Mim , inspirada na I’m Yours de Jason Mraz . A partir daí o público passou a pedir novas traduções musicais.

“Acho que as versões sempre foram bem aceitas com o público, pois na maioria das vezes as melodias dos grandes hits são muito marcantes, mas, as pessoas não sabem o que está falando a letra, a história da música. E as versões trazem essa possibilidade, mesmo que não contem a mesma história, passam a mesma energia” , conta Gabriel Sanches .

Foto: Divulgacao Gabriel Expresso lança álbum dedicado a versões de hits internacionais





Com uma das vozes mais conhecidas na região sul do Brasil e uma busca sempre por novas tendências e inovação, Gabriel Expresso vive uma nova fase na carreira:

após duas décadas conhecidos como Eh Expresso , como forma de fortalecer e dar uma nova cara à banda, o grupo, fundado por Gabriel Sanches em 1999, passou a ter o líder vocal como marca principal, e assumiu o nome de Gabriel Expresso , que faz parte do casting da produtora artística e selo digital Extrema Music On .

“Foi uma decisão muito pensada e de olho em um movimento que já vem acontecendo também com outras bandas. A ideia de trocar o nome foi na intenção de fazer algo mais ousado e que vai muito na linha da banda que sempre busca inovar”, explica Gabriel .

No entanto, se mantém o formato de banda, em que todos são muito presentes e evidenciam a característica animada e interativa no palco, e Gabriel se apresenta sempre acompanhado dos companheiros de longa data.

Com 22 álbuns lançados e dois discos de ouro , Gabriel Expresso tem uma bagagem admirável e uma história importante na música gaúcha, imprimindo sempre

uma pegada moderna e buscando inovações a cada novo projeto. Entre as características que se tornaram marcantes ao longo dos anos é se manterem ligados às tendências e, desta forma, sempre trazer ao som uma mistura de influências.

Gabriel Expresso já trouxe o sertanejo e até o samba-rock ao som da vanera , além de também ser bastante reconhecido por conta das versões de hits de nomes como Michael Jackson e Rihanna , que renderam o disco acima citado.

Ouça o álbum: