Foto: Reprodução / Instagram / @tayorswift Fãs respondem questionário para compra de ingressos para show de Taylor Swift





De acordo com informações do jornal O Globo , os fãs da cantora Taylor Swift que estiveram nas imediações do Allianz Parque em São Paulo tiveram que responder um questionário elaborado pela empresa que organiza os shows da estrela pop no Brasil.

O intuito é evitar que os novos ingressos cheguem às mãos dos cambistas .





“Os agentes questionam se a pessoa é fã de verdade e fazem perguntas sobre a cantora que só quem gosta muito saberia”, contou a fã Nathalia Alvarenga , de 19 anos , em relato ao O Globo . "Parece uma chamada oral, eles fazem as parguntas, perguntam o setlist do show e pedem para ver playlist no celular".

Ainda de acordo com o jornal, a empresa T4F , responsável pela comercialização dos ingressos, limitou a venda de quatro bilhetes por CPF , visando coibir ações ilícitas com base na Lei 1.521/1951 .

A Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Militar atuaram em conjunto para promover a segurança dos fãs no ato da compra dos ingressos para os shows da T he Eras Tour de Swift.