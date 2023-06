Foto: Divulgacao Grammy anuncia mudanças e mira na Inteligência Artificial





A Academia de Artes e Gravação dos EUA, que promove o Grammy Awards , revelou na última sexta-feira (16) algumas novidades que afetarão algumas de suas categorias, com olhos para a Inteligência Artificial nas canções .

Na próxima edição do Oscar da Música , os artistas indicados às categorias Álbum do Ano, Gravação do Ano, Artista Revelação e Música do Ano contarão com apenas oito nomeados, ao invés de dez.





Além disso, nem todos envolvidos em uma canção indicada ao Grammy serão elegíveis ao troféu . Essa mudança poderá excluir profissionais como compositores, engenheiros e produtores .

Ou seja, o Grammy vai considerar apenas os criadores de música que fizeram parte de pelo menos 20% de um álbum , para que seja viabilizada a sua indicação à premiação.

Cerco fechado com a Inteligência Artificial



Outra mudança importante no Grammy Awards é que, após uma reunião do Conselho de Curadores da Academia no mês de maio, foram decididas algumas mudanças com foco em músicas produzidas sob o auxilio da Inteligência Artificial (IA).

“Apenas criadores humanos são elegíveis para serem considerados, indicados ou ganharem um gramofone. Uma obra que não contém autoria humana não é elegível em nenhuma categoria”, disse a Academia , em um comunicado reproduzido pelo

The Hollywood Reporter .

Todas essas alterações serão implementadas e validadas para o Grammy 2024, que ainda não tem uma data oficial para ser realizado.