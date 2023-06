Érika Martins anuncia 'Ceu de Planetário' com Fernanda Takai

Foto: Rodrigo Pysi Érika Martins anuncia 'Ceu de Planetário' com parceria de Fernanda Takai





A cantora, guitarrista e compositora Érika Martins , que alcançou projeção nacional como vocalista da banda Penélope , anuncia com exclusividade nesta coluna , o seu inédito single colaborativo Ceu Planetário , que foi composta em parceria com a cantora Fernanda Takai . Este será o primeiro feat das duas artistas .

Érika Martins conquistou notoriedade no Brasil sendo a voz da Penélope e alcançando os primeiros lugares das paradas através de sucessos como Holiday, Namorinho de Portão e A Mais Pedida , esta, com a participação da banda Raimundos .





"Acredito que tudo acontece no exato momento que tem que acontecer. Desde o início da minha carreira o pessoal que me acompanha pedia esse encontro com a Fernanda" , explica Érika Martins com exclusividade ao IG . "Uma parceria das duas. Amo o trabalho todo dela e ela como pessoa. Quando escrevi a letra de “Céu de Planetário” - já era uma vontade antiga falar sobre física quântica, mas não achava a forma de encaixar e trazer para um universo mais pop - na hora pensei na Fernanda, sabia que ela entenderia essa conexão, ela sabia muito momento que eu estava na vida e conseguiria costurar a melodia de uma forma engenhosa e delicada", concluiu a artista.

A cantora é detentora de importantes prêmios do mercado musical brasileiro e internacional, como o MTV Video Music Brasil, Prêmio Multishow e o Grammy Latino . Ao longo de sua trajetória artística, Érika lançou seis álbuns de estúdio , sendo três deles com a banda Penélope e três discos solo , sendo, o seu mais recente, Modinhas , que recebeu cotação máxima do jornal O Globo , rendendo uma turnê de divulgação pela Europa .

A carreira de Érika Martins foi laureada com importantes duetos com nomes icônicos da música popular brasileira, como Herbert Vianna, Erasmo Carlos, Wanderléa, Arnaldo Antunes , com as bandas Titãs e Raimundos , além de trabalhar com a artista mexicana Julieta Venegas .

Uma de suas marcas na carreira foi ter sido a primeira mulher a ter uma versão do clássico Inbetween Days do The Cure , aprovada pelo próprio frontman Robert Smith .

Com os Titãs se apresentou no Rock in Rio em 2019 e lançou um novo single, A Verdade Liberta – uma inédita presente do titã Sérgio Britto .

Em 2015 passou a fazer parte também da nova formação do Autoramas , que representou o Brasil duas vezes no icônico festival South By Southwest, realizado nos EUA e fizeram várias turnês pela Europa , se apresentando em festivais na Inglaterra, Alemanha e Espanha .

Na América Latina , o Autoramas se apresentou no México , além de realizar várias apresentações pelo Brasil, incluindo festivais com o Porão do Rock, Rock In Rio e Lollapalooza .

Além do novo single com Fernanda Takai , Érika já está preparando um novo álbum solo para 2023 .