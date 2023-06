Foto: site oficial Rolling Stones ganha coleção exclusiva de óculos da marca Chili Beans





Como forma de reforçar seu pilar de música, a marca Chilli Beans , maior rede especializada em óculos escuros da América Latina , anunciou nesta semana uma coleção dedicada à lendária banda de rock britânica Rolling Stones .

Em uma colaboração exclusiva , a marca traz a essência do estilo glam rock presente nas letras de músicas da banda, capturando sua atitude e legado.





Tendo o universo rock dos anos 1960 e 1970 como pano de fundo, a Chilli Beans se inspirou nos instrumentos musicais e no vestuário icônico da época para mostrar por meio de modelos exclusivos a influência da música na moda.Os óculos trazem detalhes que remetem aos clássicos dos Rolling Stones e às diferentes fases vividas por eles. Já nos relógios, o modelo de guitarra ganha uma versão feminina com um toque de glitter , trazendo ainda mais brilho para os looks .

Seguindo o mesmo conceito, a Ótica Chilli Beans , um novo conceito de loja focado em soluções de ótica, explora o universo do rock com produtos exclusivos para a coleção. A marca oferece sete modelos de óculos inspirados nos Stones com opções mais casuais, pensados para serem usados no dia a dia.

Foto: Chili Beans Rolling Stones ganha coleção exclusiva de óculos no Brasil





"Música e moda são dois pilares muito importantes para a Chilli Beans. Desde o início, sempre buscamos criar produtos que transmitissem energia, e stilo e atitude. Com a coleção Rolling Stones, queremos levar essa paixão pelo rock 'n' roll e sua influência na moda para todo o público!", diz Caito Maia , fundador da Chilli Beans .

A coleção Rolling Stones é composta por 32 peças , entre relógios, ó culos de sol, armações de grau e multi - que vêm com uma lente escura que pode ser acoplada aos óculos de grau , trazendo praticidade -, sendo 7 dessas peças modelos exclusivos da Ótica Chilli Beans .

A faixa de preço dos produtos se encontra entre R$ 279,98 a R$ 499,98 e a linha estará disponível no site, lojas físicas e quiosques de todo o Brasil desde o dia 13 de junho.