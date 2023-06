Foto: Reprodução / Instagram / @katyperry Katy Perry lança edição de 15 anos do seu álbum de estreia





A estrela pop Katy Perry disponibilizou nas plataformas digitais pela Universal Music , via Capitol Records , nesta terça-feira (20) uma edição especial de 15 anos do lançamento de One Of The Boys , seu álbum de estreia .

One Of The Boys (15th Anniversary Edition) , foi lançado originalmente em 2008 e conta com os sucessos A Cup Of Coffee e I Think I'm Ready.

Ao todo, o disco conta com 12 faixas remasterizadas, incluindo o megahit I Kissed A Girl .



Ouça: