Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Entenda por que a turnê de Taylor Swift foi negada em Curitiba





Uma das turnês de maior sucesso global neste ano, a The Eras Tour da estrela norte-americana Taylor Swift tem sido um êxito comercial na indústria musical sem precedentes na história do entretenimento. No Brasil, a demanda pela compra dos ingressos chegou a formar filas online com mais de 1 milhão de pessoas na espera .

Com mais de 50 datas em países como Estados Unidos, Argentina e Mexico , a The Eras Tour acontecerá no Brasill no dia 18 de novemmbro no Estádio Nilton Santos , no Rio e em São Paulo , onde Taylor Swift se apresentará por duas oportunidades no Allianz Parque : dias 25 e 26 de novembro .





Mas, de acordo com o site Globo Esporte , a turnê de Swift foi negada pelos times Athletico e Coritiba , que não evoluíram nas negociações para receberem a turnê da estrela norte-americana na cidade de Curitiba (PR).

O Couto Pereira e a Arena da Baixada foram procurados para a turnê de Taylor Swift , mas não houve sucesso para concretizar as datas.

O motivo: os shows poderiam prejudicar os times na fase final do Brasileirão 2023 .

"Entre montagem e desmontagem, a produção do show precisaria de mais de uma semana de trabalho com a estrutura” , revelou o GE .