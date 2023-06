Foto: Rafael Strabelli Maneva reúne 10 mil pessoas em show histórico em São Paulo





O Maneva realizou um show histórico no Parque Villa-Lobos em São Paulo na última quinta-feira (8) para a gravação do DVD Tudo Vira Reggae Ao Vivo com um repertório que reuniu canções de diferentes estilos e participações especiais para um público estimado de 10 mil pessoas .

O Parque Villa-Lobos se transformou em um verdadeiro reduto do reggae brasileiro , com conexões musicais que envolviam gêneros do pagode ao sertanejo , tudo transmutado apra caber no universo de Tales de Polli, Diego Andrade, Fernando Gato, Fabinho Araújo e Felipe Sousa .





Tudo Vira Reggae é resultado da parceria entre a MNV Produções, GTS, Universal Music , em co-produção da InHaus .

Anunciação , clássico de Alceu Valença , foi a escolhida para abrir o DVD, seguido pelo repertório com mais 22 faixas .



“Que honra, que maravilha receber vocês neste dia de amor, alegria e felicidade! Que honra celebrar o reggae como ele merece. E que esta seja a melhor noite da sua vida, das nossas vidas”, disse Tales de Polli .

Participações especiais

Ao lado de Gabriel O Pensador , o Maneva reviveu Cachimbo da Paz . O sucesso lançado em 1998 foi interpretado não apenas por eles, mas pelas milhares de vozes que cantaram ininterruptamente no Parque Villa-Lobos .



Morena, que já tinha sido escolhida pelo Maneva e faz parte do álbum Tudo Vira Reggae , desta vez teve a participação de Vitor Kley . No palco, eles celebraram a parceria que também se estende à vida pessoal.



Com Tato , o Maneva provou que forró e reggae fluem em uma mesma sintonia. Rindo à Toa entrou para o tributo ao ganhar os acordes do som jamaicano.



Da Paraíba, Juliette trouxe a doçura traduzida no sotaque inconfundível para gravar Péssimo Negócio , um dos incontáveis hinos de Dilsinho .



A Bahia de Todos os Santos enviou um dos seus mais célebres representantes para Tudo Vira Reggae Ao Vivo . o cantor e multi-instrumentista Carlinhos Brown dividiu com a banda a autoral Uma Brasileira , clássico no repertório de Os Paralamas do Sucesso , e deu um show de talento e simpatia.



“Hoje, o Maneva resgatou um reggae man. Essa noite me mostra o quanto a banda presta atenção às misturas, trazendo um repertório de clássicos brasileiros. Tudo começa em reggae” , disse Brown .



Ídolo de todos os integrantes da banda, Toni Garrido subiu ao palco e cantou Toda Forma de Amor, de Lulu Santos . Depois, Tales puxou um trecho de A Estrada, um dos clássicos do Cidade Negra .



Ana Gabriela , uma das mais belas vozes da música, foi uma das convidadas da noite para o feat. de Sozinho , poesia de Peninha que recebeu o Prêmio Sharp em 1997 .



Dentre tantos sucessos, Evidências não poderia faltar. A faixa, que conquistou o país com Chitãozinho e Xororó , foi interpretada pelo cantor sertanejo Felipe Araújo .



Marcelo Falcão , uma das atrações mais aguardadas da noite, apresentou com o Maneva o sucesso O Que Sobrou do Céu , da banda carioca O Rappa , e reafirmou o excelente resultado na mistura com o reggae. Tales aproveitou a oportunidade e realizou um dos seus sonhos: cantar Hey Joe .



Das 23 escolhidas para Tudo Vira Reggae Ao Vivo , cinco delas já faziam parte dos álbuns Tudo Vira Reggae vol. 1 e 2 , lançados respectivamente em 2020 e 2021.

"Essa foi uma noite histórica, algo que só existia nos nossos sonhos e que pudemos realizar", celebra Tales de Polli . "O reggae merece ser celebrado por toda a importância que ele tem. Hoje, demos mais um passo nesse universo chamado música e eu, em nome de todo o Maneva, me sinto honrado e agradeço a cada um. Vocês nos proporcionaram algo imensurável. Música cura, música é remédio! E quando estamos todos cantando em uma só voz, provamos que somos sempre melhores juntos. Esse é o sentido dessa festa: união, paz e amor. Obrigado, São Paulo! Vocês, mais uma vez, foram incríveis!” , concluiu o frontman .