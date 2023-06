Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift: confira a tracklist do álbum 'Speak Now (Taylor's Version)'





A estrela pop Taylor Swift anunciou na última sexta-feira (9) a tracklist oficial de seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Speak Now (Taylor's Version), que chegará às plataformas digitais pela Universal Music , via Republic Records , no dia 7 de julho .

Swift também divulgou em suas redes a contracapa do disco, com seis novas faixas e as participações de Hayley Williams (do Paramore ) e da banda Fall Out Boy .





“Estou MUITO animada para mostrar a contracapa de ‘Speak Now (Taylor´s Version)’, incluindo as faixas do vault e colaborações com @yelyahwilliams de @paramore e @falloutboy" , celebra Taylor Swift em um comunicado . "Já que 'Speak Now' tinha tudo a ver com minhas composições, decidi ir até os artistas que sinto que mais me influenciaram fortemente como compositora naquela época e pedir a eles para cantar no álbum. Eles são tão legais e generosos por concordarem em apoiar minha versão do 'Speak Now'. Gravei este álbum quando tinha 32 anos (e continuo crescendo agora) e mal posso esperar para revelar tudo a vocês no dia 7 de julho”.

Confira: