Foto: Divulgacao Matuê bate a marca de 9 milhões de ouvintes no Spotify em junho





Atual fenômeno do trap, o cantor Matuê alcançou mais 9 milhões de ouvintes mensais na plataforma Spotify . O resultado foi alcançado no primeiro dia

de junho .

O artista vem passando por um grande momento em sua carreira e colecionando recordes: com seu último sucesso Conexões de Máfia , parceria junto ao rapper americano Rich the Kid , o cantor se consagrou como a maior estreia mundial de um artista brasileiro , atingindo a posição 35 no Spotify Global , além do TOP 1 em Portugal .





A música permaneceu no TOP 1 do Spotify Brasil por doze dias . Esse é o quarto número um do artista na plataforma de streaming e ele já havia alcançando o topo outras vezes com os hits VAMPiro junto ao Teto e Wiu , talentos da 30PRAUM , Quer Voar e Máquina do Tempo .

O videoclipe soma mais de 30 milhões de visualizações no YouTube , no canal da 30PRAUM . Já Conexões de Máfia atingiu mais de 1,8 milhão de plays no Spotify nas primeiras 24 horas de seu lançamento .

O artista também foi destaque com a maior premiére de clipe no YouTube Brasil , com mais de 253 mil pessoas on-line assistindo a estreia do clipe, simultâneamente.

Vale lembrar que recentemente, Matuê ultrapassou mais de 3 bilhões de reproduções em todo seu catálogo musical do Spotify , mantendo-se como o artista de Hip Hop/Rap mais escutado na plataforma. O trapper também se tornou o único artista de seu gênero a alcançar 10 músicas com mais de 100 milhões de streams em 2023 .