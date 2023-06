Foto: Divulgacao Juliana Bacellar sobre look de Luiza Sonza: "Ela conversa com o ritmo que canta"





Sempre que lança um trabalho, a cantora Luisa Sonza traz referência de moda em seus looks usados nos clipes. Foi isso que aconteceu com a jovem artista em um de seus últimos trabalhos, o badalado megahit Cachorrinhas . A influenciadora de moda Juliana Bacellar observa a estética e importância das roupas usadas pela artista brasileira.

“Luiza Sonza conversa com o ritmo que ela canta no momento" , inicia Bacellar à esta coluna. "Quando lançou ‘Melhor Sozinha’ ela trouxe um look branco e muito sofisticado no clipe com Marília Mendonça", diz a especialista.





Para Juliana , o álbum Doce 22 , lançado em julho de 2021 por Sonza através da Universal Music , traz uma estética delicada e um tanto difícil, como ela explica: “A cantora trouxe nesse projeto um tom mais clean, porém com informações do que ela estava passando no momento. Adotou nos shows looks pretos acompanhados de muitos detalhes rasgados. Ela trazia a emoção de dentro para fora com as roupas. Nos eventos em que ela cantava, o público se inspirava nela e ia com tons bem parecidos” , aponta a influencer.

O látex chegou com tudo em 2023 e Juliana Bacellar comenta que o tecido usado por Luísa Sonza em um dos clipes de maior sucesso, a personifica como uma

mulher-gato : “Em ‘Cachorrinhas’, Luiza trouxe o látex dentro da estética proposta. Nas redes sociais, ela surgia com o tipo de tecido ao lado dos cães e da gatinha. A mensagem ficava clara sobre referências à mulher-gato. Quando vemos o látex, logo lembramos do clássico filme”, diz ela.

Ainda sobre o clipe, Juliana diz que a ex-namorada de Vitão entrou em uma nova era após Doce 22: “Ela trouxe a moda e uma nova fase em que vivia naquele

momento. Nossas roupas falam muito sobre como estamos nos sentindo. Luiza diz que após ‘Doce 22’ ela traz uma fase apocalíptica e bem diferente do que apresentou nos trabalhos anteriores”, finaliza.