Foto: Leo Aversa Carlinhos Brown será homenageado na Bahia





O cantor, compositor e instrumentista Carlinhos Brown será homenageado nesta terça-feira (13), com a Medalha 2 de Julho , a mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), instituída em de abril de 2010 .



Proposta pela deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), a entrega da comenda contará ainda com a presença de João Jorge , presidente da Fundação Cultural Palmares , do presidente da Alba , o deputado Adolfo Menezes , de Ângela Guimarães , secretária da Sepromi , além de Bruno Monteiro , secretário de Cultura da Bahia , de Pedro Tourinho , secretário de cultura de Salvador, Dona Madalena , mãe de Carlinhos Brown , o músico, cantor, compositor e pesquisador Seu Mateus , além do líder religioso Doté Hamilton .





A abertura da cerimônia terá uma apresentação da banda de percussão da Pracatum , associação social criada por Brown em 1994, que beneficia milhares de meninas e meninos carentes da Bahia através da música, oferecendo ainda cursos de idiomas, moda, reciclagem, oficinas e escolas.

A entrega da honraria também contará com uma apresentação da Orquestra Afrosinfônica , conjunto baiano que faz uma abordagem erudita a pesquisas sonoras e conceitos ligados à música afro-brasileira, expressando-se sob forma de poemas sinfônicos, além de uma participação em vídeo do cantor e ativista baiano Lazzo Matumbi , que interpretará o Hino Nacional .



A Medalha 2 de julho será entregue a Brown no ano do bicentenário da independência da Bahia , reconhecendo a importância e a grandiosidade da obra do artista, que rompeu barreiras discriminatórias do mercado da música e abriu caminhos para outros músicos, especialmente jovens negros das periferias de Salvador e de várias cidades do Brasil.