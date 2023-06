Foto: Reprodução / Instagram / @uefa_official Anitta: cachês milionários impulsionam carreira internacional





Desde quando Anitta assinou com a Warner Records para a gravação de Versions On Me , ficou muito claro que a popstar brasileira passaria a focar em sua carreira internacional com total afinco. O esperado momento chegou e não havia tempo e oportunidades a perder.

Então vieram os recordes nas plataformas digitais, chegando a cravar o topo do Spotify Global com o megahit Envolver e uma indicação ao Grammy Awards .





E mesmo com as divergências com a Warne r - que se tornaram públicas - e, posterior encerramento do contrato com a empresa, a cantora supreendeu novamente, assinando com a Republic Records , considerada uma das mais importantes gravadoras dos últimos 10 anos. O selo é pertencente à Universal Music Group .

No futebol, diríamos que esse foi um "golaço" da artista, se mantendo em uma casa discográfica de alto nível e lar de artistas pilares do mercado musical global como Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd e Pearl Jam .

Veio então, o convite para se apresentar na final da Champions League , o campeonato de futebol mais importante da Europa - e para o bem da verdade, do mundo. Estima-se que Anitta tenha recebido algo em torno de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12, 2 milhões ).

Em outras palavras: Anitta passa a ser, em definitivo, uma artista de renome global , onde os cachês deverão ser negociado na casa dos milhões de dólares. Outro patamar.

Para se ter uma ideia, uma recente reportagem da Forbes observa que a gigante Pepsico , que conta atualmente com uma receita anual de US$ 88 bilhões e patrocinadora oficial da Champions League , se encarrega de convidar artistas internacionais para os shows de abertura do evento.

Já passaram pelo palco da finalíssima de times da UEFA , nomes de peso da música internacional como Selena Gomez, Alicia Keys e Dua Lipa .

Portanto, Anitta se tornou a primeira artista brasileira e sul-americana a ser convidada para a honraria .

Mais um grande feito da Girl From Rio .