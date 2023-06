Foto: Reprodução / Instagram / @veigh Amazon Music transmite hoje a festa 'BRABA' com ícones do rap e trap





A Amazon Music transmite nesta terça-feira (13) ao vivo a festa BRABA , uma submarca do serviço de streaming no Brasil dedicada aos gêneros urbanos Funk, Trap e Rap , que possui playlists, documentários e músicas originais .

O evento terá shows dos artistas Veigh, Don Juan, Mc Caverinha, MC IG e MC Mari .





Os fãs podem acompanhar a transmissão da segunda edição da BRABA ao vivo pelo canal do Amazon Music na Twitch , a partir das 19h . No ano passado, o evento trouxe performances de MC Hariel, Kawe, MD Chefe, DomLaike e Deekapz .



Veigh iniciou sua trajetória na música em um duo chamado Constelação , em 2018, antes de seguir carreira solo. Em 2019, passou a fazer parcerias com outros nomes em ascensão do trap, e já em 2020 estourou com sucessos como Ricos em Breve, Dripper, 20Minutes e Fender . O paulistano Don Juan , também cantor de funk, possui mais de 10 anos de carreira e hits como Banco do Carona e Colo do Pai .



MC IG ganhou destaque nacional em 2018, com seu hit 3 Dias Virado . Considerado príncipe do trap , MC Caverinha estourou aos 11 anos com a música Só Não Pisa No Meu Boot . O jovem começou suas composições no funk , mas foi no rap que se destacou.

Já a baiana MC Mari já passou por diversos gêneros, como forró, axé e arrocha . Foi com Bandido , parceria com Zé Felipe , que a cantora alcançou popularidade entre os fãs brasileiros.