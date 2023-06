Foto: Divulgação / Spotify Spotify demite 200 funcionários e reestrutura divisão de podcast





O Spotify , a plataforma de streaming mais popular do mundo, demitiu 200 funcionários nesta semana que trabalhavam na divisão de podcasts da empresa, como forma de uma "reestruturação" . As informações são do Music Business Worldwide .

Em um comunicado divulgado na última segunda-feira (5), Sahar Elhabashi , vice-presidente de negócios de podcast, disse que o Spotify reduziria o número de funcionários de sua divisão correspondente a 2% da força de trabalho total da plataforma .





"Estamos expandindo nossos esforços de parceria com os principais podcasters de todo o mundo com uma abordagem personalizada otimizada para cada programa e criador” , disse Elhabashi em seu comunicado.

Ainda de acordo com o Music Business Worldwide, Elhabashi disse que as demissões são parte de um esforço mais amplo para passar para "a próxima fase de nossa estratégia de podcast" , que "inicia com a maximização do consumo do grande público que estabelecemos por meio da inovação de formato e garante que mais criadores em mais lugares alcancem o sucesso ” e inclui “a introdução de mais modelos de negócios para ajudar mais criadores a ganhar dinheiro significativo com seu trabalho”.

“Esse pivô fundamental de uma proposta mais uniforme nos permitirá apoiar melhor a comunidade de criadores. No entanto, isso requer adaptação; nos últimos meses, nossa equipe de liderança sênior trabalhou em estreita colaboração com o RH para determinar a organização ideal para este próximo capítulo” , continuou o comunicado, acrescentando que as demissões foram uma “decisão difícil, mas necessária”.

Os ex-funcionários, segundo o Spotify , terão aporte da empresa no que diz respeito a "generosos pacotes de indenização, incluindo cobertura estendida de saúde e acesso imediato a apoio de recolocação" , como informou Sahar Elhabashi na conclusão do comunicado.

O Spotify , com sede em Estocolmo , na Suécia , expandiu o seu espaço para podcast em 2019, atraindo grandes nomes para a plataforma, como Meghan Markle, Duquesa de Sussex e Joe Rogan , o controverso podcaster que conta uma das maiores audiências do horário nobre dos EUA .