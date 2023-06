Foto: Fernando Young / Spotify Ronaldinho Gaúcho ganha playlist no Spotify com conteúdos exclusivos





A playlist Barça Legends: R10 de Ronaldinho Gaúcho no Spotify apresenta mais uma novidade para os fãs do mundo todo. Além das canções que inspiraram seus feitos enquanto meio-campo no FC Barcelona , o ex-jogador do clube revela algumas curiosidades em vídeos gravados exclusivamente para a sua playlist .



"Música sempre fez parte da minha vida. Uma coisa nunca separou da outra. Eu estava sempre jogando futebol dentro de casa, escutando música. O ritmo sempre ajudou no meu estilo de jogo" , conta Ronaldinho em um dos vídeos.





Por meio dos playlists stories no Spotify , os usuários acessam uma sequência de conteúdos em que R10 comenta ainda a inspiração para o clássico hang loose , símbolo característico em comemoração aos gols marcados .

"Veio através de uma música do Molejo… 'Colé, Colé, Colé'. A dança dessa música era dessa forma. Todo gol que eu fazia, fazia para homenagear meus amigos. Depois foi marcando, e assim foi minha carreira toda", explica o lendário jogador.



Ronaldinho também fala sobre a sua relação com o samba, conta lembranças da infância e do seu tempo no clube. Para assistir aos conteúdos, basta entrar na playlist Barça Legends: R10 e clicar no botão que fica no topo da playlist. O acesso está disponível apenas via aplicativo do Spotify no celular .



Durante suas quatro temporadas no clube entre 2003 e 2008 , Ronaldinho se consagrou por duas vezes o Melhor Jogador do Mundo pela FIFA , em 2004 e 2005 .

Ao todo, foram 207 jogos, 94 gols e 8 títulos conquistados durante sua bem sucedida passagem pelo FC Barcelona .



Confira: