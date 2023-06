Foto: Spotify A inédita foto do RBD quando assinou o contrato da nova turnê





O grupo pop mexicano RBD , através do perfil de Christian Chavez , divulgou uma foto inédita da reunião de seus integrantes no momento da assinatura do contrato da Soy Rebelde Tour , que passará pelo Brasil em 2023.

No registro fotográfico estão os integrantes Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez , além de Guillermo Rosas , empresário do RBD .





“Esse foi o momento que decidimos voltar para honrar nossas memórias […]. As pessoas que dizem que isso é só um negócio, não tem ideia do que cada um de nós 5 sentimos quando ouvimos uma música do RBD” , escreveu Christian em seu perfil oficial no Instagram .

Confira:

