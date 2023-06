Foto: BMG Evanescence confirma vinda ao Brasil em outubro





O Evanescence , um dos grandes atos do rock mundial, confirmou sua vinda ao Brasil em 2023 com datas marcadas em outubro nas cidades de Curitiba (Live Curitiba, 19 de outubro), Rio de Janeiro (Qualistage, 23 de outubro), Belo Horizonte (Arena Hall) e Recife (Classic Hall).

São Paulo também receberá o show do Evanescence , porém a data e o local ainda serão confirmados pela produção da banda .





Os shows do gurpo liderado pela icônica Amy Lee terão em seu repertório os grandes sucessos do grupo, além das faixas de The Bitter Truth , lançado em março de 2021 e o primeiro de músicas inéditas em uma década .

O disco é um reflexo das tragédias pessoais e coletivas vividas pelo Evanescence nos últimos tempos. No âmbito pessoal, Amy Lee perdeu um irmão repentinamente e o baixista do grupo, Tim McCord , perdeu uma filha; enquanto, no panorama

coletivo, a sociedade vivia (e vive) em meio à desigualdade racial , a pandemia do coronavírus e a turbulência econômica .

The Bitter Truth é um “um retorno às raízes pesadas”, evidenciando as amarguras da vida, a mensagem do álbum é de luz, sugerindo que seguir em frente é melhor do que resistir.

Confira as informações dos shows do Evanescence no Brasil nos locais já confirmados:

CURITIBA

Data: 19/10/2023

Local: LIVE CURITIBA

Endereço: Rua Itajubá, 143. CEP: 81050-040 - Novo Mundo - Curitiba - PR

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos

Setores e preços:

• Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)

• Pista: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)

• Mezanino: R$210,00 (meia) | R$420,00 (inteira)

• VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

INCLUSO



- 1 (um) ingresso de Pista Premium;

- Acesso exclusivo ao soundcheck do Evanescence;

- 1 (uma) litografia autografada;

- 2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

- Entrada antecipada VIP no local do show;

- Acesso à compra de merchandising antes do público geral;

• VIP 2 - Evanescence Early Entry Package: R$1.005,00 (meia)* | R$1.275,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

INCLUSO



- 1 (um) ingresso de Pista Premium;- Entrada antecipada VIP no local do show;

- 1 (uma) litografia autografada;

- 2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

- Acesso à compra de merchandising antes do público geral.

IMPORTANTE

Os itens do merchandise VIP serão enviados para o endereço de cadastro da Eventim. Ao realizar a compra, atualize o seu endereço.

Limite de Ingressos: 6 | Limite de Meia: 2 | Limite de pacote VIP: 4

Parcelamento em 10x no site | Não teremos parcelamento na bilheteria.

RIO DE JANEIRO

Data: 23/10/2023

Local: QUALISTAGE

Endereço: Via Parque Shopping- Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-003

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos



Setores e preços:

• Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)

• Pista: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)

• Poltrona: R$150,00 (meia) | R$300,00 (inteira)

• VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

INCLUSO



- 1 (um) ingresso de Pista Premium;

- Acesso exclusivo ao soundcheck do Evanescence;

- 1 (uma) litografia autografada;

- 2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

- Entrada antecipada VIP no local do show;

- Acesso à compra de merchandising antes do público geral;

• VIP 2 - Evanescence Early Entry Package: R$1.005,00 (meia)* | R$1.275,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

INCLUSO



- 1 (um) ingresso de Pista Premium;

- Entrada antecipada VIP no local do show;

- 1 (uma) litografia autografada;

- 2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

- Acesso à compra de merchandising antes do público geral.

IMPORTANTE

Os itens do merchandise VIP serão enviados para o endereço de cadastro da Eventim. Ao realizar a compra, atualize o seu endereço.

Limite de Ingressos: 6 | Limite de Meia: 2 | Limite de pacote VIP: 4

Parcelamento em 10x no site | Não teremos parcelamento na bilheteria.

BELO HORIZONTE

Data: 25/10/2023

Local: ARENA HALL

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30330-000

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos

Setores e preços:

• Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)

• Arquibancada: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)

• Camarotes: R$240,00 (meia) | R$480,00 (inteira)

• Suítes: R$310,00 (meia) | R$620,00 (inteira)

• VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

INCLUSO



- 1 (um) ingresso de Pista Premium;

- Acesso exclusivo ao soundcheck do Evanescence;

- 1 (uma) litografia autografada;

- 2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

- Entrada antecipada VIP no local do show;

- Acesso à compra de merchandising antes do público geral;

• VIP 2 - Evanescence Early Entry Package: R$1.005,00 (meia)* | R$1.275,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

RECIFE

Data: 28/10/2023

Local: CLASSIC HALL

Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda - PE, 53110-710

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos

Setores e preços:

• Pista Premium: R$230,00 (meia) | R$460,00 (inteira)

• Pista: R$145,00 (meia) | R$290,00 (inteira)

• Camarote P1: R$370,00 (preço único)

• Camarote P2: R$370,00 (preço único)

• Camarote P3: R$370,00 (preço único)

• VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.723,00 (meia)* | R$1.953,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

INCLUSO



- 1 (um) ingresso de Pista Premium;

- Acesso exclusivo ao soundcheck do Evanescence;

- 1 (uma) litografia autografada;

- 2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

- Entrada antecipada VIP no local do show;

- Acesso à compra de merchandising antes do público geral;

• VIP 2 - Evanescence Early Entry Package: R$965,00 (meia)* | R$1.195,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

INCLUSO



- 1 (um) ingresso de Pista Premium;

- Entrada antecipada VIP no local do show;

- 1 (uma) litografia autografada;

- 2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

- Acesso à compra de merchandising antes do público geral.



IMPORTANTE

Os itens do merchandise VIP serão enviados para o endereço de cadastro da Eventim. Ao realizar a compra, atualize o seu endereço.

Limite de Ingressos: 6 | Limite de Meia: 2 | Limite de pacote VIP: 4

Parcelamento em 10x no site | Não teremos parcelamento na bilheteria.