Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta anuncia a inédita faixa "Funk Rave", primeiro single na nova gravadora





A popstar Anitta confirmou neste sábado (10), após sua performance na final a UEFA Champions League , que seu novo single Funk Rave será lançado ainda neste mês e já se encontra em pré-save .

Funk Rave é a primeira faixa sob o novo contrato de Anitta com a Republic Records ,

gravadora da Universal Music Group .





“Ela é uma artista que eleva o movimento funk, junto com ela, e fica feliz em ver os outros artistas e amigos ganhando espaço no mercado e fazendo o movimento do Funk crescer ainda mais. Não tenho palavras pra expressar o quão incrível foi trabalhar nesse projeto. Além disso, saber que os produtores de lá estavam me elogiando é surreal! Se eu contasse pro menino lá do Borel, anos atrás, que isso iria acontecer com ele, me chamariam de maluco”, explicou o DJ Gabriel do Borel, que também contribui para a faixa.

Uma prévia de Funk Rave foi disponibilizada no perfil oficial da cantora no TikTok .

Confira: