Foto: Divulgacao Para Coldplay, 47% das emissões de CO2 cairam durante sua última turnê





O Coldplay informou que as emissões de gás carbônico (CO2) de suas turnês realizadas entre os anos de 2016 e 2017 caíram 47% quando comparadas com a sua atual série de shows Music of the Spheres .

A banda liderada por Chris Martin relatou que as medidas ecológicas incluiram a implementação de um sistema de bateria elétrica para executar todo o concerto do grupo , utilizando veículos elétricos e combustíveis alternativos sempre que possível e reduzindo o disperdício e o plástico.





Além disso, o Coldplay relatou o financiamento do plantio de mais de 5 milhões de árvores - equivalente a uma árvore para cada espectador que compareceu à turnê .

“Este é um bom começo – e algo de que nossa incrível equipe deve se orgulhar – mas claramente ainda há espaço para melhorias” , dsse a banda em um comunicado. “Agora que estamos no segundo ano da turnê, começamos a executar todo o show (áudio, luzes, lasers, etc.) possível. Obrigado a todas as pessoas brilhantes e mentes criativas que nos ajudaram até agora”.

E concluiram, agradecendo aos fãs: "Vocês ajudaram a carregar as baterias do show nas motos e pistas de dança cinéticas; viajou para shows a pé, bicicleta ou transporte público; carona compartilhada; usou as lixeiras de reciclagem; trouxe garrafas de água recarregáveis; devolveram as pulseiras de LED após os shows. E apenas por vir, vocês plantaram uma árvore e ajudaram uma série de organizações ambientais como The Ocean Cleanup e ClientEarth (uma equipe de advogados que defendem o meio ambiente). Obrigado a todos e esperamos que, no próximo ano, tenhamos feito grandes melhorias.”