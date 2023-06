Se havia alguma expectativa para seu retorno aos palcos, tudo isso desmoronou nesta semana para os fãs de Britney Spears .



Após uma longa tutela de 13 anos , a Princesa do Pop anunciou na última terça-feira (6) o fim de sua carreira musical . O anúncio foi realizado pela cantora nas redes sociais, enquanto dançava ao som de Get Naked (I Got a Plan) em um vídeo.







Tal decisão se deu por Spears para que ela aproveite a vida como uma cidadã comum e não uma estrela da música .

Com o trabalho que ela realizou nesta indústria, conquistando milhares de fãs ao redor do mundo ao longo dos anos e com o grande apelo da mídia internacional sobre sua tutela, será um desafio ter uma vida social que passe incólume a um destaque.



“Muito estranho que meus dançarinos subiram no palco para essa música. Bem, eu ouvi essa música hoje e percebi isso pela primeira vez” , iniciou Britney Spears . " As pessoas não vão acreditar em mim mas em quatro anos, eu sai para me divertir apenas três vezes... Tudo o que eu fazia era trabalhar."

A estrela de 40 anos continuou desabafando: “Eu acredito, que todas essas regras e não ter voz por 13 anos no que eu queria, deu a muita gente um passeio emocionante! Não é à toa que desisti do negócio da música… Só dizendo”.

Britney Spears foi colocada sob tutela de seu pai, Jamie , depois de sofrer duas internações. Durante mais de uma década, sua vida pessoal e financeira foi controlada pelo pai, até que em novembro de 2021, após uma longa e tensa batalha judicial, a tutela foi encerrada.

"Agora eu posso sair, ir em festas e dançar muito", concluiu a cantora.

Com o anúncio, Britney encerrou seu trabalho na música com o single Hold Me Closer , onde colaborou com o lendário pianista britânico Elton John .