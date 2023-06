Foto: Universal Music Jão: sucesso no streaming rende certificado de platina por "Pirata"





O cantor e compositor Jão conquistou na tarde de hoje (6), o certificado de platina dupla pelas vendas do seu disco Pirata , terceiro da sua carreira, com vendas acima de 160 mil cópias no geral - físicas e digitais -, segundo dados oficiais da Pró-Música Brasil .

Pirata , que possui sucessos como Idiota, Coringa e Meninos e Meninas , rendeu uma das maiores turnês nacionais do ano de 2022 .





Ele também possui todos os seus três álbuns com mais de 100 milhões de streams somando todas as plataformas digitais.

O quarto álbum de estúdio de Jâo já está em processo de criação , sendo muito aguardado pelos seus fãs.



Vale ressaltar que, na semana passada, ele atingiu a expressiva marca de 1 bilhão de streams no Spotify , somando todos os créditos. O feito só comprova que o artista é um dos nomes mais promissores da música pop nacional da atualidade, com grandes números, turnê de sucesso com shows esgotados e aclamação da crítica e público.



No último ano, o cantor percorreu o país com a turnê Pirata com ingressos esgotados e apresentações grandiosas em festivais como o Lollapalooza e o Rock in Rio . No final de 2022, durante a sua apresentação gratuita no Vale do Anhangabaú , em São Paulo, Jão afirmou que faria um show no Allianz Parque neste ano, deixando no ar se faria parte da sua nova turnê ou alguma apresentação especial.



Em março, Jão divulgou Pilantra , parceria com Anitta , seu primeiro single depois do sucesso do álbum Pirata (2021). O hit acumula mais de 1 5 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Jão é o principal nome masculino do cenário pop da atualidade .