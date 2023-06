Foto: Universal Music Novo álbum de Lana Del Rey chega ao Brasil em CD, cassete e vinil

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd , o novo álbum da cantora norte-americana Lana Del Rey , que está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Polydor e Interscope , chega ao Brasil em versões físicas na UMusic Store , o e-commerce da gravadora.



O trabalho vem a ser o sexto álbum nº 1 da carreira de Lana Del Rey no Reino Unido e contabiliza o maior número de vendas mais rapidamente de 2023 até agora (considerando apenas vendas).





O disco também teve a melhor primeira semana de um álbum em 2023 até o momento - considerando vendas e streaming .

Foto: Universal Music Novo álbum de Lana Del Rey chega ao Brasil em CD, cassete e vinil





Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd é apresentado nos formatos físicos de vinil picture disc, fitas cassete, CD's e vinil duplo preto , com valores entre R$ 149,90 e R$ 349,90 .