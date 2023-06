Foto: Divulgacao Roberta Cora observa as transformações visuais e a evolução na carreira de Anitta





Quem acompanha a popstar Anitta desde o início de sua carreira consegue reconhecer o quanto a patroa evoluiu, não só no quesito talento, mas também na beleza.

A consultora de imagem e influenciadora de moda Roberta Cora , que possui mais de 25 mil seguidores em seu perfil do Instagram , concedeu uma análise para esta coluna sobre as transformações da hitmaker de Envolver ao longo dos últimos anos.





“Anitta vem aprimorando sua imagem ao redor do mundo. A cantora sabe que não é somente uma roupa bonita, mas um conjunto de ações como: cabelo alinhado, roupa que condiz com o ambiente e com seu biotipo, forma de falar, postura nos ambientes… Ela sabe que está transmitindo algo o tempo todo” , explica a profissional.

Ao longo de sua trajetória, Anitta já investiu num styling mais patricinha , adotou uma pegada rocker pela época de Bang , mas se teve uma coisa da

qual ela nunca abriu mão foi a sensualidade na medida certa.

“Ela investe em peças que, na maioria das vezes, valorizam seu busto e quadril, ousando em decotes e roupas com recortes. Até porque as roupas curtas já foram as protagonistas do closet da artista. Atualmente, estamos vendo sua paixão por calças e terninhos” , comenta Roberta Cora .

Artista pop já transitou por diversas cores em seu visual



Roberta Cora observa a evolução visual na carreira de Anitta

A profissional também observa que o cabelo de Anitta também tem muito a dizer: a cantora já transitou pelo castanho, preto , se aventurou no loiro em parceria com uma marca de cosméticos e parece que enfim encontrou sua cor: o vermelho .

"Cabelos ruivos e avermelhados transmitem arrojo, determinação e força. Os vermelhos quentes comunicam um temperamento mais expansivo.

Linhas curvas em cabelos são capazes de comunicar refinamento, disciplina, suavidade, doçura e sutileza", acrescenta Cora .



Para a especialista, até o comportamento e expressão pessoal da Girl From Rio mudou ao longo dos anos: "Um vocabulário elegante permite que você expresse

a si mesmo de maneira mais completa e refinada. Você pode expressar suas emoções, pensamentos e ideias com mais precisão, o que ajuda a desenvolver

um senso de identidade mais forte. Etiqueta e boas maneiras andam juntas, mas é preciso compreender que os nossos comportamentos refletem sobre

a imagem que desejamos gerar” , completa.