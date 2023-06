Foto: Pam Martins Maneva realiza o show "Tudo Vira Reggae Ao Vivo" em São Paulo nesta quinta





Logo mais, a banda Maneva gravará em São Paulo , no Parque Villa Lobos , o tributo Tudo Vira Reggae Ao Vivo , seu novo projeto audiovisual .

Reconhecidos pelas obras autorais que se tornaram sucesso - e que contabilizam mais de 1,5 bilhão de streams e 11 certificações –, desta vez Tales de Polli (voz/violão), Diego Andrade (percussão), Fabinho Araújo (bateria), Fernando Gato (baixo) e Felipe Sousa (guitarra) prometem ousar no registro.





O álbum, considerado um divisor de águas, idealizado em tempos de pandemia, terá o imponente Parque Villa-Lobos , na zona oeste da capital paulista, como cenário. Em meio à natureza e cercados por amigos da música, os artistas escreverão um capítulo importante na história da banda.

Com as participações especiais já confirmadas de Juliette, Felipe Araújo, Marcelo Falcão, Carlinhos Brown, Vitor Kley, Gabriel O Pensador, Toni Garrido, Tato (Falamansa) e Ana Gabriela , o quinteto interpretará clássicos nacionais adaptados ao tradicional arranjo jamaicano, mostrando que a música é realmente capaz de unir todas as tribos em uma só voz.

“A música é como um remédio. Ela cura, transforma, transmuta. Estarmos todos juntos, e em uma só voz, na mesma sintonia de amor, paz e felicidade, será inesquecível! Em nome do Maneva, convido a cada um de vocês para estarem conosco em um dia épico. Sem dúvidas, será o melhor show das nossas vidas - e vocês são parte importante nisso” , comemora Tales de Polli .

Uma grande estrutura será montada para receber cerca de 10 mil pessoas neste feriado, quando o parque se tornará no reduto do reggae nacional .

Os portões do parque abrem às 14h e o público poderá usufruir de diversas ativações, como o Espaço Dread dos Sonhos , assinado pelo estúdio Baroni . Especialmente para a gravação, o formato será o ‘pague o quanto acha que vale’ , para que todos aqueles que desejam estar no clima do reggae .

Tudo Vira Reggae Ao Vivo também conta com uma ampla praça gastronômica, com diversas opções de comidas e bebidas, bar instagramável TNT , lojinha do Maneva e uma ação do Greenpeace , que estará presente oferecendo orientações e informações sobre forma de atuação na defesa do meio ambiente.