Foto: Divulgacao Além do humor, influencer Jeff Bala mira grandes projetos com nomes do trap carioca





Com certeza, o humor colocou Jeff Bala no topo das redes sociais. Porém, o influenciador de apenas 23 anos , mira novos projetos de sucesso com a galera que está ganhando muito destaque no trap carioca .

Um dos principais nomes do CPX dos Crias , Jeff alavancou a sua jornada como influenciador unindo forças com grandes nomes do humor brasileiro, tornando-se relevante para o público jovem que adora conteúdos engraçados.





Na sua jornada, Jeff Bala compartilha nas redes sociais fotos ao lado dos seus ídolos como Neymar, Vinicius Jr. e Rodrygo Goes . O influenciador e ex-jogador de futebol afirmou que conhecê-los foi como realizar um grande sonho, tornando-se momentos inesquecíveis e de grande importância para que ele continue em busca dos seus próprios objetivos.

Jeff já lançou grandes sucessos na indústria musical como O Mundo Girou , ao lado dos seus parceiros de cena Bryan Sant e Matheus Melo , assim como já realizou parceria com o majestoso Pedro Avelar , a próxima promessa do trap carioca .

Além disso, ele está planejando os próximos passos ao lado das maiores revelações do trap e avisa: “Só posso garantir que vêm músicas boas por aí e que vão fazer muito sucesso!” , garante o influenciador.

Para Jeff , o segredo de tanto êxito foi sempre focar nos objetivos, e jamais deixar de sonhar alto e correr atrás do que se quer na vida. Para isso, o humor

e a música são formas de trabalho que moldam sua trajetória.