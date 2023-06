Foto: Divulgacao O desabafo de Zezé Di Camargo sobre as críticas pela sua voz





Um dos grandes nomes do sertanejo, o cantor Zezé Di Camargo interrompeu

uma apresentação na cidade de Praia Grande , litoral de São Paulo, para realizar um desabafo .

Nos últimos dias, Di Camargo recebeu muitas críticas na internet depois que um video onde mostra sua voz desafinando ao cantar Não Diga Adeus foi compartilhado nas redes.





O cantor enfrentou uma delicada cirurgia em suas cordas vocais em decorrência do rompimento de um cisto e, com a situação, se viu obrigado a reduzir a série de shows para que pudesse se recuperar adequadamente.

Contudo, no último final de semana, Zezé Di Camargo e seu irmão Luciano se apresentaram no kartódromo de Praia Grande e ele aproveitou o ensejo para desaguar o que estava te incomodando a respeito dos comentários negativos que vem recebendo.

“Qualquer profissional está sujeito a erros. Tem jogadores de futebol que, às vezes, não vivem um bom dia. Às vezes, acontece um deslize. Tem dias que você está gripado, com o nariz entupido, um punhado de coisas que podem acontecer com o ser humano” , disse o artista de 60 anos . “As pessoas usam muito isso, nas redes sociais, para sacanear a gente, para ganhar clique. Tem muitos sites de fofoca que não são remunerados. Eles ganham dinheiro quando alguém clica. Coloca só coisa ruim para chamar atenção, para as pessoas irem ver e, na verdade, não é nada daquilo. É sempre mentira” , desabafou.

E concluiu: “É sempre sacanagem. E não é só comigo não. É com todo mundo que tem fama, que tem prestígio. Colocam sacanagem, você entra, dá um clique e ele ganha centavos. Desculpe o palavrão, mas é um filho da p**a que faz isso em cima do outro para ganhar dinheiro. E as pessoas dão crédito para isso. Me desculpe, são muito inocentes. Hoje, 80% das coisas que saem é sensacionalismo”.

Confira o momento do desabafo de Zezé Di Camargo :

Cantor Zezé di Camargo paralisa show e fala sobre as falhas na voz: “qualquer profissão está sujeita a erros”.

