Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift: fãs acampam na Argentina cinco meses antes dos shows da cantora





Fãs argentinos estão acampados nos arredores do Estádio River Plate com cinco

meses de antecedência do primeiro show de Taylor Swift da sua nova - e já bem sucedida - turnê The Eras Tour .

Foi observado pela imprensa local nesta terça-feira (6) que os fãs de Swift já haviam montado cinco barracas há 159 dias do inicio da turnê da popstar na Argentina .





Taylor Swift , que é recordista de venda de ingressos na indústria musical global , atraiu quase 2 milhões de pessoas online na Argentina que tentam adquirir seus ingressos para os concertos.



Além dos shows marcados para os dias 9 e 10 de novembro no estádio do River Plate , um show extra foi confirmado para o dia 11 do mesmo mês.