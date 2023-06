Foto: Reprodução / Globo Globo renova acordo de transmissão do Carnaval paulista por mais dois anos





A TV Globo renovou por mais dois anos a transmissão do carnaval do grupo especial de São Paulo .

Em 2023, a emissora retomou a exibição nacional dos desfiles das escolas paulistanas e, agora, consolida uma parceria sólida com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo . A iniciativa visa promover ainda mais as festas populares que acontecem em todo o Brasil durante esse período.





“O desfile de uma escola de samba é um espetáculo multiartístico. Há mais processos e particularidades na avenida do que os olhos são capazes de captar ao vivo. É com muita satisfação que celebramos uma nova etapa nesta parceria com a Globo, que, com genuína disposição e excelência técnica, leva a emoção e a riqueza cultural deste espetáculo que é o Carnaval de São Paulo para diversos lugares do Brasil e do mundo” , celebra Sidnei Carrioulo , Presidente da Liga SP .

“Estamos muito felizes de renovar a parceria da TV Globo com as Escolas de Samba de São Paulo. Nossa história com o carnaval paulistano é longa, vem desde os tempos de desfile na Avenida Tiradentes. Ano que vem, mais uma vez, São Paulo vai brilhar na tela da TV Globo por meio de suas escolas de samba” , afirma Amauri Soares , diretor da TV Globo, Estúdios Globo e Afiliadas .