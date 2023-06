Foto: Reprodução / Instagram / @anitta

Anitta diz que novo álbum pela Republic Records é "pra emocionar" A popstar Anitta realizou uma live nas redes sociais nesta segunda-feira (5) para conversar com os seus fãs e falar de sua rotina de trabalho, onde está totalmente focada no lançamento de seu novo álbum, que sairá pela Republic Records, gravadora da Universal Music à qual assinou um contrato recentemente. Anitta confirmou que o novo disco já está finalizado, mas será lançado apenas no fim de 2023 ou no inicio de 2024. “Depois eu vou fazer uma live bem louca mostrando umas prévias pra vocês (do disco) que tá bem bom“, disse a hitmaker de Envolver. “Tá só funkão, tá bem chocante, vocês vão amar! Já tem sete clipes prontos, sete clipes. A gente vai vir, assim, rasgando… não é pra fazer brincadeira não. A gente vai vir pra acabar com tudo, é pra emocionar”. O novo projeto da cantora será influenciado pelo funk brasileiro, com base nos trabalhos do lendário grupo Furacação 2000. “Tem dois estilos de músicas no álbum. Tem música para ouvir direto, ouvir no carro, e tem aquelas para jogar o c* para o alto. Aí eu tenho uma favorita para cada estilo”, concluiu Anitta.