Foto: Marvel Trilha sonora de "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" chega ao streaming





Aclamado pelo público e pela crítica, o filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso - animação da Sony em parceria com a Marvel - acaba de ter

sua trilha sonora disponibilizada nas plataformas digitais pela Universal Music , via Republic Records .

O repertório foi feito pelo produtor executivo Metro Boomin , em parceria com alguns dos maiores nomes do hip-hop. Metro, que já foi indicado ao Grammy Awards , é popularmente conhecido por suas produções inovadoras e autênticas.





Para este projeto, ele reuniu um time de superestrelas, como Future, Don Toliver, 21 Savage, Offset, Coi Leray, Lil Uzi Vert, Swae Lee, A Boogie wit da Hoodie, A$AP Rocky, Nav, JID, James Blake e Wizkid , entre outros.



Esta é a primeira experiência de Metro em trilhas sonoras de filmes, embora seu amor por filmes e super-heróis de quadrinhos seja antigo.

Sobre a colaboração, Spring Aspers , presidente de música da Sony Pictures disse: “O conceito para a próxima parcela da história de Miles exigia um colaborador musical contemporâneo e culturalmente significativo. Metro Boomin foi claramente a voz cultural perfeita para esculpir o ambiente musical para apoiar este incrível próximo capítulo”.



“Metro Boomin é um verdadeiro visionário que continua a elevar o nível. Para a trilha sonora de ‘Homem-Aranha: Através do Aranhaverso’, Metro selecionou e entregou com intensa paixão e integridade. A Republic está emocionada e honrada em voltar a trabalhar com os cineastas e nossos incríveis parceiros do Sony Pictures Motion Picture Group” , comemorou Dana Sano , EVP Film & TV da Republic Records .



Continuando a tradição de trilhas sonoras de sucesso para o Spider-Verse , o álbum segue os passos do álbum Spider-Man: Into the Spider-Verse (Soundtrack from & Inspired by the Motion Picture) , lançado em 2018. O disco estreou em segundo lugar na parada de álbuns Billboard 200 se tornando a trilha sonora mais vendida do ano , com mais de 10 bilhões de reproduções , e agora é certificada como Platina Duplo .

O álbum gerou o sucesso Sunflower ( Spider-Man: Into the Spider-Verse ) do Post Malone com participação de Swae Lee , que atingiu o status de Diamante Múltiplo (18x) , sendo "o single mais certificado de todos os tempos!".

Ouça a trilha sonora: