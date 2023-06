Foto: Nino Franco Teto se destaca no trap com 10 milhões de views com "Minha Vida é um Filme"





O cantor Teto tem ganhado os holofotes no gênero trap , sendo uma das grandes novidades na música neste ano.



Só o clipe Minha Vida é Um Filme , atual música de trabalho do trapper, acaba de alcançar a marca de 10 milhões de visualizações no YouTube .





O registro audiovisual, gravado na Bahia , é uma celebração às raízes do cantor e uma homenagem à terra natal do artista.

Na plataforma de streaming Spotify , a faixa já acumula mais de 18 milhões de plays .



O clipe começa com takes de Teto durante um dos seus shows e na sequência o cantor aparece em um isolado casebre de praia cercado de instrumentos mostrando a relação simples que ele tem com a música e com a vida em geral, aproveitando os momentos de tranquilidade com sua própria companhia longe dos palcos e holofotes.



Com imagens gravadas em Arembepe e em Imbassaí , o Teto mostra a importância de fazer uma pausa na agitada rotina de shows, viagens e gravações e que voltar para casa é sempre um refúgio para descanso e inspiração para novas composições.



Enquanto comemora o sucesso da sua atual música de trabalho, o cantor está se preparando para o seu show no novo megafestival The Town , onde se apresentará no dia 2 de setembro como headliner do Palco Factory .



Com 21 anos , o jovem baiano é uma das grandes revelações do trap . Nascido em Jacobina , cidade que fica cerca de 300 km distante de Salvador (BA), ele é um dos responsáveis por tornar o trap, gênero musical derivado do hip-hop , um dos mais executados em todo o país. A carreira do cantor começou de uma maneira nada convencional e quebrando barreiras e alguns padrões.



O artista, conhecido como o “rei das prévias”, ganhou popularidade em 2020 antes mesmo de lançar uma música oficialmente. Isso ocorreu porque desde o início da sua carreira, Teto publicava vídeos com trechos de suas composições nas redes sociais, conhecidas como prévias .

As primeiras composições do rapper foram feitas aos 12 anos e as gravações eram realizadas em seu quarto, sem muitos recursos. O artista pesquisava na internet informações para produzir suas músicas.

Atualmente, Teto acumula grandes números nas redes sociais e nas plataformas de streamings musicais.